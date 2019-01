Campobasso, detenuto cerca di evadere: poliziotti gli puntano la pistola e lo aggrediscono

Cosa ne pensa l’autore

Marta Lorenzon - Non siamo a conoscenza delle difficoltà che gli agenti riscontrano ogni giorno in posti come le carceri italiane, ma non dobbiamo mai usare questa difficoltà come scusa per utilizzare la violenza, in particolar modo in questi termini. Non siamo qui per puntare il dito contro nessuno, non sapendo che cosa sia avvenuto davvero, ma queste azioni non dovrebbero mai avvenire.