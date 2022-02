Un terribile incidente stradale si è verificato nella giornata del 24 febbraio in Sicilia, precisamente in provincia di Caltanissetta, sulla Ss626 che collega il capoluogo nisseno a Gela. Tutto è avvenuto attorno alle ore 17:30. I mezzi coinvolti sono un’auto e un’ambulanza che stava trasportando un paziente. Per cause ancora tutte in corso di accertamento, i due veicoli hanno impattato frontalmente. L’auto, una Nissan Juke, stando alle testimonianze raccolte avrebbe invaso la corsia opposta colpendo quindi il mezzo di soccorso, che si è ribaltato.

Immediatamente sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Terribile la scena che i soccorritori si sono trovati davanti, con l’ambulanza ormai ridotta ad un groviglio di lamiere. Purtroppo per il paziente che viaggiava all’interno, un 76enne di Niscemi, non vi è stato nulla da fare in quanto sarebbe morto sul colpo. Feriti anche un medico e un infermiere che si trovavano sull’ambulanza, mentre anche il conducente del mezzo di soccorso ha perso la vita. L’automobilista del Juke è anch’esso deceduto. Il bilancio del sinistro è quindi di 3 morti.

L’incidente

Saranno adesso le forze dell’ordine a stabilire che cosa sia accaduto il 24 febbraio scorso sulla Ss626. Ad estrarre le vittime e i feriti dai mezzi ci hanno pensato i Vigili del Fuoco. Complesse in modo particolare le operazioni per estrarre il conducente del mezzo di soccorso, rimasto incastrato tra le lamiere.

Quest’ultimo è stato intubato e trasportato immediatamente verso l’ospedale Sant’Elia con un’ambulamza, ma è morto durante il tragitto verso il nosocomio. Per motivi di privacy, ma anche per la delciatezza della vicenda, preferiamo non riportate le generalità delle vittime di questo terribile incidente stradale.

Impressionanti le immagini che sono state pubblicate dai media locali, che mostrano i mezzi distrutti dal terribile impatto, in particolar modo l’ambulanza. Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli circa il sinistro in questione.