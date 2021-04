Calci e pugni al capotreno: arrestati 3 minorenni. Volevano salire senza biglietto

Dopo giorni di indagini, sono stati trovati, identificati e denunciati i tre ragazzi – tutti minorenni tra i 16 e 17 anni – che nelle scorse settimane hanno picchiato un capotreno, reo di aver impedito il loro accesso al treno in quanto sprovvisti di biglietto. I fatti, come riportato dalla testata Modena Today, sono avvenuti il 6 aprile scorso a Vignola.

Doveva essere un pomeriggio come tanti altri, quello del 6 aprile. Invece tutto è degenerato quando un ragazzo ha provato a salire a bordo del convoglio regionale con direzione Bologna, senza il biglietto. Stando alla ricostruzione che è stata fatta dal capotreno agli inquirenti, il ragazzo sarebbe stato invitato a scendere dal capotreno.

Dopo pochi minuti, però, lo stesso si ripresentava dinanzi il convoglio. Stavolta non era solo, ma aveva portato con sè altri due amici. I tre hanno incominciato a scagliarsi violentemente contro il capotreno, sferrando calci e pugni. Solo grazie al pronto intervento di altri viaggiatori è stato possibile fermarli.

Un aiuto provvidenziale che ha messo in fuga gli aggressori ed evitato il peggio per il ferroviere. Nonostante le contusioni e le ferite riportate durante l’aggresione subita, il capotreno ha proseguito la corsa del convoglio. Una volta arrivato a destinazione, cioè Bologna, il ferroviere è stato trasportato all’ospedale Maggiore per ricevere le cure del caso.

Dopo la sua denuncia, sono scattate le indagini da parte degli inquirenti, che nel giro di pochi giorni si sono messi sulle tracce dei tre giovani aggressori. Si tratta di 3 giovani italiani, di età compresa tra i 16 ed i 18 anni. I giovani sono stati intercettati e denunciati per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

A causa delle lesioni subite durante l’aggressione, il capotreno ha riportato una prognosi di dieci giorni. Alle lesioni fiische si aggiunge anche il danno psicologico subito dall’uomo.