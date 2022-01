Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita intorno alle ore 10:19 di oggi 20 gennaio in Calabria, precisamente nella zona del vibonese e in diverse parti della regione. Secondo quanto si apprende dai media nazionali, la scossa è stata talmente tanto forte che alcuni edifici, incluse scuole elementari e uffici, sono stati fatti evacuare per motivi di sicurezza. Il terremoto è stato avvertito anche a Lamezia Terme e Catanzaro.

La gente è scesa in strada in preda al panico. Al momento non si hanno notizie di danni, ma le autorità hanno già demandato alle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco di verificare l’integrità di alcune strutture cittadine e degli edifici dei paesi colpiti. Secondo quanto fa sapere l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia la profondità del sisma è stata di 10 chilometri. L’epicentro è stato localizzato a 10 km al largo della costa calabra sud occidentale.

Zona ad alta sismicità

In questi giorni, secondo quanto fa sapere l’INGV, non si erano verificati altri eventi sismici. “Analizzando la sismicità dal 1985 ad oggi si nota che quest’area è caratterizzata da una intensa attività sismica” – così scrive sul sito l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che tiene informata la popolazione su quanto avvenuto.

In queste ore i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana stanno effettuando diverse verifiche a bordo di carrelli ferroviari e lungo le linee interessate dalla scossa per verificare le condizioni dei binari. Anche qui per il momento non si registrano criticità. Il traffico ferroviario è stato sospeso a scopo precauzionale e i passeggeri, nelle zone interessate, viaggiano a bordo di bus istituiti dalla stessa RFI.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto stamane in Calabria. Seppur il terremoto non ha provocato danni, l’apprensione tra la gente è stata davvero tanta. Sui social tantissime persone hanno commentato l’accaduto, descrivendo lo spavento provato