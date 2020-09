Caivano: cade dallo scooter speronato dal fratello e muore

Caivano, Napoli. Mal sopportava i pettegolezzi del quartiere per l’amore diverso della sorella e così decide di darle una lezione.

Un amore vissuto alla luce del sole da due ragazze poco più che ventenni che però aveva scatenato le chiacchiere del quartiere e che era, pertanto, mal sopportato dal fratello trentenne di Paola che provava, da tempo, ad ostacolare la relazione tra le due.

Invano aveva provato a convincere la sorella ad interrompere la relazione ma lei, innamorata e felice, non si era lasciata influenzare. Le voci sulla sua relazione “diversa” non le interessavano e allora lui ha deciso che non poteva più stare a guardare.

In piena notte, ha deciso di seguire la coppia che era in giro in scooter, speronandola e facendola sbandare sino a farla cadere rovinosamente per terra.

Mentre la sorella era inerme sull’asfalto, la sua furia non si è fermata: si è scagliato sulla fidanzata della sorella insultandola e picchiandola furiosamente. Ha probabilmente capito tardivamente che la sorella aveva sbattuto la testa e non respirava più. Inutile la corsa in ambulanza, per la giovane non c’è stato nulla da fare.

I Carabinieri hanno subito fermato il colpevole che, pur confessando immediatamente, ha provato a giustificarsi dicendo che il suo intento era solo quello di spaventare la sorella ed indurla a tirarsi fuori da quella relazione.

Il fratello è stato condotto in carcere per omicidio prerintenzionale, lesioni e violenza privata aggravata da omofobia. La furia omofoba che ha spezzato una storia d’amore nel modo peggiore: una ragazza morta e l’altra ferita con gravi fratture e operata nella notte.

Intervistato anche il parroco del Parco Verde di Caivano, don Maurizio Patriciello, dove i ragazzi – colpevole compreso – sono cresciuti, si dice molto addolorato per quanto avvenuto e del fatto che ancora non ci sia la comprensione e il rispetto degli altri.