A Cagliari in queste ore è caccia al pirata della strada che questo pomeriggio ha ucciso una bambina di 15 mesi mentre quest’ultima si trovava nel passeggino. La bimba era assieme alla madre e quest’ultima stava attraversando la strada in via Cadello, quando all’improvviso è stata centrata da uno scooter. L’impatto è stato violentissimo. Il conducente della due ruote però non si è fermato a prestare soccorso e, accelerando, si è dileguato.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, che hanno prestato le prime cure alla madre della piccola rimasta ferita dopo l’impatto con lo scooter. Per quanto riguarda la piccola ci si è accorti subito che per lei non vi era ormai più nulla da fare: all’arrivo dei sanitari quest’ultima era infatti già morta, questo a causa delle gravissime lesioni riportate durante l’impatto con la due ruote. Nel momento in cui scriviamo sul posto c’è ancora la Polizia Locale di Cagliari che sta eseguendo i rilievi del caso.

Città sotto shock

La notizia è stata battuta dalle più importanti agenzie di stampa nazionali. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire se nella zona ci siano telecamere di videosorveglianza, questo perchè si vuole ricostruire esattamente la dinamica di quanto accaduto e rintracciare il responsabile, che, lo ricordiamo, per ora è ricercato.

Per motivi di privacy le generalità di madre e figlioletta non sono state rese note. Sul posto sono giunte due ambulanze. Da quanto si apprende pare che lo scooter fosse di grossa cilindrata. Questo sarà sicuramente un dettaglio utile agl investigatori. La città di Cagliati è sotto shock per quanto avvenuto.

La bimba sarebbe morta praticamente sul colpo. Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su questo assurdo fatto di cronaca accaduto questo pomeriggio a Cagliari. Non è la prima volta nel nostro Paese che un pirata della strada travolga e uccida una creatura innocente.