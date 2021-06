Un drammatico incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Quartu Sant’Elena, nelll’hinterland di Cagliari, dove madre e figlia sono finite in ospedale in codice rosso dopo essere state investite mentre attraversavano la strada a piedi, nei pressi delle strisce pedonali.

Ad un tratto è sopraggiunta un’auto che le ha travolte. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, i carabinieri per l’effettuazione dei rilievi e per tentare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Le prime ricostruzioni

Stando alle prime ricostruzioni, sembra che la madre e la figlia fossero uscite da una pizzeria assieme ad altre persone quando hanno attraversato via Fiume. mano nella mano, all’altezza del civico 144. Proprio in quel momento è arrivata un Volkswagen Polo, guidata da una studentessa 19enne che le ha investite. La conducente si è fermata, ha lanciato l’allarme e sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu.

La giovane, sottoposta ad accertamenti con etilometro dai carabinieri, è risultata positiva, con un tasso di 0, 80 g/l. Per la giovane conducente è scattato il ritiro della patente da parte dei militari, mentre l’auto è stata sequestrata e affidata al proprietario, il padre della ragazza al volante, che è stata denunciata per guida in stato di ebrezza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, nonchè alla Prefettura per gli aspetti inerenti la patente.

Madre e figlia, una donna di 37 anni e la bimba di 4 anni, sono state trasportate d’urgenza all’ospedale Brotzu, giunte in codice rosso. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione e i medici mantengono riservata la prognosi, mentre la piccola si trova in Chirurgia Pediatrica. Entrambe, per fortuna, non sarebbero in pericolo di vita.

L’art.590 bis del codice penale recentemente modificato in materia d’infortunistica stradale prevede che: “Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime”. Insomma non si tratta di uno scherzo.