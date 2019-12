Cagliari, lite a scuola finisce nel sangue: 17enne accoltella il compagno di classe

Un drammatico incidente è accaduto nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 18 dicembre, quando una bevanda contesa sembrerebbe essere la causa scatenante del litigio, scoppiato tra due compagni di classe e finito poi nel sangue. Il ragazzo più grande, 19 anni, è ora ricoverato in ospedale dove verrà probabilmente sottoposto ad un intervento chirurgico. C’è la possibilità che perda il mignolo della mano sinistra.

Il luogo dov’è avvenuta l’aggressione è l’istituto professionale Meucci, in via Vesalio a Cagliari. I carabinieri stanno ancora indagando per comprendere nel dettaglio le dinamiche della vicenda, ma sembrerebbe che i due compagni di classe, uno di 17 e l’altro – appunto – di 19 anni, abbiano aspettato che il professore si allontanasse dall’aula, per poi iniziare a discutere.

A detta degli altri alunni, non era il primo litigio avvenuto tra i due ragazzi, ma nessuno si aspettava un risvolto tanto inaspettato, che sarebbe potuto finire in modo ben peggiore.

L’aggressione ed il ricovero

Era da poco passato mezzogiorno e mezzo quando i due compagni di classe hanno iniziato a litigare all’interno della loro aula, durante il cambio dell’ora. All’improvviso, il 17enne ha estratto un coltello pattadese e ha colpito il compagno, probabilmente una sola volta, provocandogli una profonda ferita alla mano sinistra.

In quel momento si è scatenato il panico all’interno dell’istituto, ed è stata chiamata un’ambulanza che ha condotto la giovane vittima in ospedale. I medici che hanno medicato il 19enne hanno allertato le forze dell’ordine e, successivamente, è stata fatta denuncia contro il ragazzo minorenne per lesioni aggravate e porto d’arma da taglio. Il coltello è stato sequestrato.

La vittima, che probabilmente verrà sottoposta ad un intervento chirurgico, rischia di perdere il mignolo della mano ferita. I carabinieri ora indagano per scoprire le esatte dinamiche della vicenda e, soprattutto, per capire se al momento dell’aggressione erano presenti altri compagni di classe all’interno dell’aula, che possano aver visto come sono andati i fatti e fare così chiarezza sull’accaduto.