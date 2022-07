Ascolta questo articolo

Alcune tragedie non hanno ragione e senso di esistere. Quando succede a una bambina piccola, nata da poco, tutto diventa inspiegabile e senza senso. Deve essere questa la sensazione provata da due genitori di Cagliari quando si sono resi conto che la loro bimba di appena 6 giorni non respirava più ed era morta. Ora i genitori attendono gli esami autoptici che proveranno a spiegare cosa sia successo e quali le cause che hanno portato alla morte della piccola.

Anaja è una bambina di appena 6 giorni che è volata via troppi in fretta. Non appena si sono resi conto che la loro bambina di 6 giorni, non respirava più ed era esanime nella culla, i genitori sono stati colti da disperazione e terrore per quel corpicino senza vita. I genitori, di origine sarda, di Cagliari, hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano.

La bambina è morta nel sonno. Si tratta della classica morte in culla, una tragedia che molti genitori vivono e che ha luogo proprio nei primi giorni di vita dei neonati. I genitori vivono nel capoluogo sardo da ormai parecchio tempo, anche se le loro origini sono pachistane. Oltre a loro, anche gli altri figli della coppia stanno vivendo attimi di disperazione.

Nel frattempo, il corpo della piccola Anaja è ora al Policlinico universitario di Monserrato in modo da capire gli esami autoptici per verificare quali siano le cause della sua morte. Si tratta di un iter da seguire, in questi casi, ma in base agli esami effettuati sul corpo della bambina non ci sono segni di abusi, quindi nulla fa pensare che sia stata uccisa.

La bambina era tornata a casa da pochissimo, insieme alla madre, quando è stata colta da questa morte e tragedia. Intorno alle 6 di mattina, i genitori si sono resi immediatamente conto che la piccola non respirava. Hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma la piccola Anaja era già morta.