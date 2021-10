Dramma nelle scorse ore in Sardegna, precisamente a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, dove un ragazzo di 25 anni è morto dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale. Il giovane, che viaggiava a bordo di un’Alfa 147, per cause ancora tutte in corso di accertamento avrebbe imboccato contromano la statale Nuova Orientale Sarda. Avrebbe proseguito per diversi chilometri, quando poi si è andato a schiantare contro una Fiat Punto condotta da un altro automobilista.

Altri conducenti hanno segnalato ai carabinieri che sull’arteria stradale in questione ci fosse un’auto che stava procedendo contromano. I militari del Nucleo Radiomobile di Quartu si sono messi subito alla ricerca dell’automobilista, ma poco dopo è arrivata la chiamata che segnalava l’incidente, purtroppo fatale per il 25enne che sarebbe morto sul colpo. Il conducente dell’altra vettura è rimasto seriamente ferito ed è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Brotzu di Cagliari.

Traffico rallentato

Il traffico sulla Nuova Orientale ha subito forti rallentamenti, specialmente nei pressi del luogo del sinistro. Sul posto sono arrivati, oltre ai carabinieri, anche i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 con due ambulanze. Gli inquirenti stanno procedendo a ricostruire esattamente la dinamica del sinistro.

Per motivi di privacy preferiamo non rendere note sia le generalità della vittima che quelle della persona ferita. Ogni giorno purtroppo sono tanti gli incidenti stradali che si verificano nel nostro Paese, alcuni con conseguenze devastanti per le persone che ne rimangono coinvolte. Nella giornata di ieri un altro dramma simile si è verificato in provincia di Cuneo.

Qui due giovani sono morti e altri tre sono rimasti feriti, di cui due in modo grave. Viaggiavano su una Mercedes di colore bianco finita fuori strada lungo la provinciale 8 della Valle Varaita, a Brossasco. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, l’auto ha fatto un volo di una trentina di metri, finendo sul greto del torrente Varaita.