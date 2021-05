Cade nella vasca dei liquami: muore annegato anziano di 76 anni

Un anziano di 76 anni è stato ritrovato la scorsa notte privo di vita in una vasca di liquami zootecnici a Cascina San Pietro, tra le province di Milano e Bergamo. Il cadavere è quello di Mario Locatelli, uno dei proprietari della cascina Cazzulani. L’uomo aveva dei problemi di deambulazione e sarebbe caduto nella vasca per cause ancora da accertare.

La tragedia è avvenuta nel corso della serata del 16 maggio 2021. Non vedendolo rincasare l’anziano 76enne, i familiari si sono messi in allarme ed hanno immediatamente avvisato le forze dell’ordine locale. Dopo varie ricerche il cadavere di Mario Locatelli è stato rinvenuto nella vasca dei liquami.

Sul posto sono intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco del distaccamento di Treviglio e del comando di Bergamo. In aggiunta anche gli specialisti del Saf, il nucleo spleleo alpino fluviale, oltre ai sommozzatori, ai carabinieri e ai sanitari del 118. Dopo aver rinvenuto il corpo del signor Locatelli, i sanitari del pronto intervento hanno potuto fare ben poco.

Il 76enne era ormai deceduto, quindi i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso. Adesso tocca agli uomini delle forze dell’ordine e agli inquirenti accertare le cause del decesso. La morte dell’imprenditore si aggiunge alla lunga lista nera di infrotuni sul lavoro, che giorno dopo giorno si allunga sempre più.

Tra le più recenti si ricorda anche il caso di Luana d’Orazio, la giovane operaia di 22 anni, che lavorava per una ditta tessile di Montemurlo in provincia di Prato. Sulle cause della sua morte si stanno ancora facendo delle indagini, anche se al momento gli inquirenti ritengono che la giovane sia stata stritolata dall’orditoio a causa dell’apertura della saracinesca protettiva.

Anche in questo caso sono tante le domande che devono trovare una risposta ed accertare le cause che hanno portato all’ennesima vita spezzata.