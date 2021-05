Cade in una buca ai giardini pubblici: grave bimbo di 7 anni

Stava giocando in un parco pubblico con alcuni amici ed è caduto in una buca di aereazione: attimi di paura per un bambino di 7 anni nel Trevigiano. I fatti sono accaduti nel pomeriggio del 7 maggio 2021 a Vittorio Veneto dove, dopo l’incidente il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasportato nel più vicino nosocomio con l’elitrasporto.

Doveva essere un pomeriggio come gli altri, invece si è consumata una tragedia. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti grazie alle testimonianze rese agli uomini delle forze dell’ordine, intorno alle 18,30 del 7 maggio scorso i bambini con cui giocava il ragazzino hanno dato l’allarme, lanciando delle urla.

Dopo aver visto cadere il loro amichetto nella buca, i bambini hanno tentato di salvarlo, ma senza risutati. La profondità della buca glielo ha impedito. Sette metri sono troppi anche per persone più adulte, figurarsi per dei bambini di 7 anni. Il gruppo di amici stava giovando in un parco pubblico, precisamente nei giardinetti di Piazza Foro Boario a Serravalle.

L’area dove sono avvenuti i fatti è quella dell’ex area del distretto sanitario. Al momento non è ancora chiaro per quale motivo la grata che doveva coprire una bocca di lupo del parcheggio sotterraneo fosse aperta. Una disattenzione di qualcuno che doveva vigilare, forse, che però è stata fatale per il bambino di 7 anni.

La buca in questione ha una larghezza di circa un metro e mezzo. Quindi una dimensione più che sufficiente per poterci passare dentro. Gli amichetti del piccolo hanno riferito che il bambino è caduto con la faccia rivolta per terra e dopo l’impatto è rimasto immobile per qualche istante. La sua immobilità ha destato immediatamente grande preoccupazione.

Poco dopo il piccolo ha ripreso conoscenza. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco e i sanitari del pronto intervento che hanno prestato le prime cure. Il bambino è stato trasferito in elisoccorso a Treviso, dove è ricoverato. Nonostante diversi traumi riportati durante la caduta, il piccolo non è in pericolo di vita.