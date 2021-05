Cade dallo scooter e viene portato in ospedale in "codice verde": giovane muore poco dopo

Dramma nella serata di ieri 11 maggio a Neviano, in provincia di Lecce, dove un 24enne del Ghana è deceduto dopo aver avuto un incidente stradale nel pieno centro della cittadina pugliese. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, il giovane stava rinacasando in sella al suo scooter poco dopo il coprifuoco, quando, per cause ancora tutte in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua due ruote ed è finito contro un’auto che si trovava parcheggiato.

Il ragazzo è caduto dalla moto, rovinando sull’asfalto. I residenti della zona, ovvero via Regina Elena, hanno avvertito il tonfo e si sono precipitati a vedere che cosa fosse successo. Notando il ragazzo per terra hanno chiamato l’ambulanza. I sanitari del 118 hanno immediatamente soccorso il malcapitato portandolo presso l’ospedale “Sacro Cuore di Gesù” a Gallipoli. Qui le sue condizioni inzialmente non sembravano gravi, tanto che è stato portato presso il nosocomio in “codice verde”, quindi non grave.

Le complicazioni giunte dopo

Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale, Lecce Prima, le complicazioni sarebbero giunte in un secondo momento, quando il giovane era già affidato al personale sanitario. Lui sembava infatti dolorante ma cosciente. Forse a causa delle conseguenze dell’urto, il suo cuore ha smesso di battere poco dopo: si sospetta che il ragazzo abbia avuto delle lesioni agli organi interni.

Adesso a chiarire le cause del decesso del 24enne saranno i relativi esami cadaverici. Tra l’altro il giovane, come da prassi in questi casi, è stato sottoposto agli esami tossicologici, i quali hanno rivelato la sua positività all’assunzione di alcol e stupefacenti. Non si esclude che poco prima del sinistro il ragazzo possa essersi sentito poco bene.

Sul caso indagano i carabinieri di Gallipoli guidata dal capitano Beatrice Casamassa. La notizia del tragico incidente si è diffusa in tutta la piccola comunità di Neviano, destando sgomento e sconcerto tra gli abitanti. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori particolari.