Budelli, il custode eremita lascia l’isola dopo 32 anni: "Devo andare via"

Mauro Morandi, ormai celebre custode dell’isola di Budelli, ha annunciato tramite un post sul suo profilo Facebook di essere in procinto di lasciare quella che è stata per 32 anni la sua incantevole dimora nell’arcipelago de La Maddalena. Dopo aver ricevuto l’ennesimo sfratto dalla proprietà dell’isola, l’uomo ha preso la dolorosa decisione.

“E’ una 20ina di anni che lotto contro chi mi vuole mandare via” ha esordito così il Mauro il suo annuncio sui social quindi ha proseguito dicendo che nonostante il sostegno psicologico di quanti gli sono stati vicini in questo lungo lasso di tempo, ora si è veramente arreso. Il signor Morandi va via da Budelli con la speranza che l’isola in futuro sarà salvaguardata così come ha fatto lui negli ultimi decenni.

L’isola di Budelli appartiene all’arcipelago de La Maddalena ed è caratterizzata dall’incantevole spiaggia rosa. Un miracolo dell’ecosistema che è stato preservato dal turismo di massa, anche grazie all’opera e all’attenta vigilanza del signor Mauro. Non a caso il celebre custode dell’isola di Budelli è stato soprannominato il Robinson Crusoe dei nostri tempi.

Il suo arrivo all’isola risale a ben 32 anni fa e una volta approdato lì con il suo catamarano, Mauro rimase accecato e sopraffatto dalla bellezza unica ed ineguagliabile di questo fazzoletto di terra situato nel mar Tirreno. Intervistato da Il Resto del Carlino, il custode ha rivelato che la casa in cui abitava sull’isola di Budelli necessitava di opere di ristrutturazione.

In attesa di poter far forse rientro nella sua amata isola un giorno, Mauro ha preso casa nella vicina La Maddalena. Un appartamento sempre ronte mare, perché almeno quella vista non può mancare nella sua vita. Come stato rivelato dall’agenzia di stampa Ansa, l’ex insegnante di educazione fisica è in lotta da anni con l’Ente Parco de La Maddalena per la sua casetta sull’isola.