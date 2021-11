Era ubriaco nel pieno centro del paese, e per di più infastidiva i passanti. A questo punto qualcuno non ci ha visto più e ha chiamato i carabinieri, per questo un 54enne ieri sera è finito nei guai a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. L’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica a causa dell’abuso di alcool, si trovava in Piazza del Popolo, lì dove ci sono numerosi locali frequentati da famiglie e da giovani. I militari, una volta individuato il soggetto, lo hanno fermato in modo da poterlo identificare. Già in questo frangente l’uomo ha mostrato insofferenza verso gli operanti, rifiutandosi di consegnare loro i documenti.

I carabinieri hanno cercato di fermarlo, ma quest’ultimo per tutta risposta ha reagito male nei loro confronti, scagliando alcuni calci contro i militari dell’Arma. Gli agenti sono riusciti a fermarlo e quindi lo hanno condotto in caserma, dove è stato interrogato. Dopo le formalità di rito, di concerto con il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi, l’uomo è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale di via Appia a Brindisi.

Accuse gravissime

L’uomo dovrà rispondere di lesioni personali e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. I militari aggrediti fortunatamente stanno bene e non hanno subito grosse conseguenze fisiche. I passanti e gli avventori dei locali vicini erano davvero infastiditi dal comportamento molesto di questo soggetto.

Per motivi di privacy le sue generalità non sono state rese note. In queste ultime settimane la cittadina di San Pietro Vernotico è salita alla ribalta della cronaca locale e nazionale per molti episodi di vandalismo avvenuti principalmente nelle ore notture, soprattutto durante la sera di Halloween.

In quell’occasione a destare apprensione nella cittadina brindisina fu un branco di vandali, tutti giovanissimi, che lanciarono anche dei petardi contro le auto delle forze dell’ordine intervenute per sedare il caos. I carabinieri in quell’occasione identificarono 10 minori nei confronti dei quali sono stati presi dei provvedimenti disciplinari.