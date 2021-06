Una tragedia si è verificata nel pomeriggio di ieri in provincia di Brindisi, precisamente sulla strada provinciale che collega San Vito dei Normanni a Carovigno, dove un bambino di 14 anni è stato investito e ucciso da un’auto. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il piccolo si trovava in strada in quanto stava andando a trovare alcuni zii che abitavano poco lontano. All’improvviso una Renault Megane condotta da un 40enne di Ostuni ha centrato in pieno la bicicletta.

Il bimbo ha sbattuto prima sul cofano della macchina e poi sul parabrezza. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, e sul posto è giunta un’ambulanza del 118, unitamente agli agenti della Polizia Locale di Carovigno. Il minore è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Antonio Perrino di Brindisi, dove però è stato dichiarato morto poco dopo. Erano infatti troppo gravi le ferite riportate durante l’impatto con il veicolo. Gli agenti della Locale, insieme ai carabinieri, hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso.

Strazio in paese

La vittima era originaria di Carovigno. Secondo una prima, sommaria ricostruzione dei fatti, pare che sia l’auto che la bici procedessero in direzione della “città della Nzegna”, quando l’auto ha tamponato la bicicletta. Il minore è stato sbalzato dalla sella della sua due ruote, e dopo essere finito sul parabrezza è caduto sull’asfalto. Il ciclista, privo di sensi, è stato soccorso a quel punto dagli operatori del 118.

I sanitari hanno praticato al bimbo tutte le manovre di rianimazione necessarie, ma il 14enne purtroppo non ce l’ha fatta. L’accaduto ha destato sgomento nella cittadina di Carovigno, dove appunto risiedeva il minore insieme alla sua famiglia. Il veicolo è stato posto sotto sequestro. L’automobilista è stato sottoposto ad accertamenti alcolemici e tossicologici.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto in provincia di Brindisi nel pomeriggio di ieri. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 18:30. Per motivi di privacy preferimo non rendere note le generalità della vittima, questo anche in segno di rispetto per i genitori del piccolo, distrutti dal dolore.