Poteva conseguenze ancora più serie un incidente stradale che si è verificato intorno alle 13:30 di oggi 25 dicembre, giorno di Natale, sulla strada provinciale 79 che collega Tuturano, frazione di Brindisi, a San Donaci. Secondo quanto riportato dai giornali locali, un giovane automobilista residente a Cellino San Marco è uscito fuori strada per cause che sono ancora tutte in corso di accertamento. Su un tratto di strada rettilineo, poco prima di fare ingresso a Tuturano, il giovane ha perso il controllo.

La circostanza in questione lo ha portato ad uscire appunto fuori strada. L’auto ha terminato la corsa nelle campagne adiacenti la carreggiata. Purtroppo sono stati ingenti i danni alla vettura, una Peugeot 206, che è andata completamente distrutta dal lato anteriore. Sul posto si sono recati immediatamente i sanitari del 118, che hanno soccorso il malcapitato per poi portarlo in ospedale dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

Lunga frenata

Sull’asfalto si notano delle linee nere parallele, segno questo che il giovane abbia frenato prima di uscire di strada. Fortunatamente non ha colpito degli alberi di ulivo e alcuni pali dell’illuminazione che si trovavano proprio vicino al punto in cui è uscito di strada. Dei rilievi del caso se ne sono occupati i carabinieri della locale stazione.

Da quanto fanno sapere dall’ospedale il ragazzo non è in gravi condizioni e non corre nessun pericolo di vita. Il giovane, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, è stato portato all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Il veicolo è stato rimosso da un carro attrezzi della ditta “Giovane”.

Il conducente della Peugeot rimasto coinvolto nell’incidente vicino Tuturano doveva inziare il suo turno di lavoro presso la Lega Navale a Brindisi. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli sul sinistro stradale avvenuto nel brindisino nel giorno di Natale.