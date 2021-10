Lo hanno portato in ospedale ferito, lasciato lì, e poi il nulla. I carabinieri di Brindisi stanno indagando intorno a quanto successo domenica sera, intorno alle ore 23:00 presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Antonio Perrino, dove un 47enne è stato portato in ospedale da qualcuno, forse a bordo di un’auto. La vittima presentava una ferita al collo e un trauma all’addome. Preso immediatamente in cura dai sanitari al momento il 47enne si trova ricoverato in prognosi riservata.

Per motivi di privacy non sono state rese note le sue generalità. L’uomo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, ma, secondo quanto si apprende dai media locali, non correrebbe pericolo di vita. L’inchiesta è avvolta nel più stretto riserbo, anche perchè gli inquirenti vogliono capire bene che cosa sia successo e dove sia avvenuto il ferimento della vittima. In queste ore sono state effettuate alcune perquisizioni e ascoltati amici e parenti dell’uomo.

Il mistero

Non si sa che cosa sia successo e per quale motivo la vittima sia stata ferita. La persona che ha portato l’uomo in ospedale rimane al momento ignota, ma non è escluso che a breve possa essere rintracciata e ascoltata dagli inquirenti, che procedono spediti con le indagini. Non si conosce esattamente l’arma con la quale il soggetto è stato colpito.

Il 47enne sarebbe una persona di Brindisi. Come già detto non sono note le generalità dell’uomo. Un vero e proprio giallo su cui gli inquirenti stanno tentando di far luce, e tra l’altro non è di certo il primo episodio del genere che si verifica in Italia. La notizia si è sparsa in breve tempo in tutta la città.

Si indaga anche sulle modalità in cui sia avvenuto il ferimento del 47enne. A fare chiarezza sull’accaduto potrebbero essere le eventuali telecamere di videosorveglianza presenti all’esterno del Pronto Soccorso o nell’area dello stesso ospedale. Si attendono quindi ulteriori riscontri investigativi.