Dramma della solitudine a San Pietro Vernotico, dove un uomo di 58 anni, J.P. queste le sue iniziali, è morto nella sua abitazione per cause che sono tutte in corso di accertamento. Il decesso risalirebbe a qualche giorno fa. Nella mattinata del 6 dicembre alcuni vicini hanno lanciato l’allarme, visto che non lo vedevano da alcuni giorni. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brindisi che sono entrati nell’appartamento.

Pochi istanti dopo la macabra scoperta. L’uomo era disteso sul letto senza vita, il suo corpo in stato di decomposizione. I pompieri sono intervenutu in via Grazia Deledda, una traversa di via Lecce. Ad intervenire per primi sul luogo del fatto di cronaca sono stati i carabinieri della locale stazione, che hanno tentato di chiamarlo, ma senza successo. A quel punto sono stati allertati i pompieri e il 118. A stretto giro nell’appartamento sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale.

Morto anche un cane

L’uomo aveva due cani. Uno è stato trovato morto, l’altro invece fortemente denutrito è stato preso subito in cura dal veterinario Pietro De Rocco. Pare che il 58enne abbia due figli, che però vivono in altre città. Uno vive a Fasano, ad oltre 70 chilometri di distanza, l’altro a Padova, quindi in Veneto.

Dell’accaduto sono stati avvisati anche i Servizi Sociali. L’uomo in passato ha lavorato per conto del Comune nel servizio mensa: si occupava di consegnare a domicilio i pasti agli indigenti del paese. Come già detto non sono note le cause del decesso di questa persona, questi particolari saranno chiariti sicuramente nelle prossime ore.

Non è la prima volta che nella cittadina si verifica un episodio del genere. Solo nell’estate scorsa una persona fu trovata senza vita in una palazzina popolare alle spalle di via Calabria, mentre pochi mesi prima era toccato ad un altro anziano. L’11 settembre 2019 un ex professore di 70 anni venne trovato senza vita in una abitazione di via Vespucci.