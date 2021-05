Quella che arriva da Brindisi è una notizia straziante. Un’altra giovane vita, infatti, è stata stroncata dal Covid-19. La vittima è Luca Brandi, di 43 anni. L’uomo era molto conosciuto in città, in quanto era un portiere di calcetto e ha partecipato a molti tornei amatoriali sia nel capoluogo che in tutta la provincia. Il 43enne era ricoverato da giorni a causa del coronavirus Sars-CoV-2 presso il Reparto di Rianimazione dell’ospedale Antonio Perrino di Brindisi.

Secondo quanto riferisce la testata giornalistica Brindisi Report, le sue condizioni sono peggiorate nelle ultime ore. Nella notte scorsa Brandi è deceduto, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e famigliari. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che arrivano sui social. Le persone si sono strette attorno ai parenti del 43enne. Nelle foto postate dagli amici spicca un volto gioviale, con il sorriso perennemente stampato. Un dramma improvviso, che ha lasciato tutti senza parole.

Il cordoglio degli amici

Luca Brandi era un ragazzone dalla stazza imponente. Pare non avesse nessuna patologia pregressa. Insomma era una persona sanissima, uno sportivo che ci teneva anche alla sua forma fisica. “Le grandi sfide le hai sempre vinte. Ho sperato con tutto il cuore che arrivasse la notizia che anche stavolta ne saresti uscito imbattuto. E invece no. Questo virus ti ha portato via. Ha portato via una persona stupenda, dal cuore grande, sempre disponibile a farti sorridere. Mi ha tolto uno dei più grandi rivali sul campo di calcio e allo stesso tempo un compagno di avventura nei tornei. Era bello sfidarci, era bello lottare per la stessa passione” – questo è il commento dell’amico Ivano.

La provincia di Brindisi in questa terza ondata pandemica è stata colpita in modo importante dal Covid-19. Nella giornata di ieri il bollettino giornaliero emanato dalla Regione Puglia registrava zero decessi nel brindisino, ma in queste ore è arrivata la tragica notizia del 43enne morto per Covid al Perrino. Al momento, in tutta la provincia di Brindisi, si contano 74 persone ricoverate nei reparti di Covid.

Di queste, 10 sono ospitate presso l’ospedale di Ostuni in Medicina Interna e 9 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 18 pazienti in Malattie infettive, 17 in Pneumologia, 11 in Medicina interna, 9 in Rianimazione. Nelle prossime ore si potranno conoscere i nuovi numeri della pandemia a livello nazionale. I Post Covid ospitano 14 pazienti a Mesagne, 8 a Ceglie Messapica, 7 a Cisternino.