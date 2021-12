Poteva avere gravi conseguenze un episodio che si è verificato ieri sera in via San Donaci, a Mesagne, in provincia di Brindisi. Secondo quanto si apprende dai media locali, un 36enne alla guida di una vettura ha perso il controllo ad una curva finendo per colpire ben 7 auto, di cui una in marcia e sei in sosta. I danni ai veicoli sono stati ingenti. Il sinistro ha provocato anche dei feriti, che fortunatamente hanno riportato lesioni di lieve entità. L’uomo alla guida dell’auto era già noto alle forze di polizia.

L’uomo era alla guida del veicolo ubriaco, senza assicurazione e con la patente già sospesa. I presenti hanno chiamato immediatamente le forze dell’ordine, e sul posto si sono portate in pochi minuti le pattuglie del commissariato di Polizia di Mesagne, questo per effettuare i rilievi del caso. Sul luogo del sinistro anche i sanitari del 118, che hanno proceduto a medicare i feriti portando in ospedale l’uomo alla guida dell’auto, questo in modo da sottoporlo agli esami tossicologici.

Arrestato

Il giovane 36enne è stato trovato positivo all’alcol test, in quanto aveva bevuto più del dovuto prima di mettersi alla guida. Il 36enne viaggiava a bordo di un’Alfa, e arrivato all’altezza di via Antonucci, praticamente nel centro abitato di Mesagne, ha travolto una Opel che era in marcia perpoi schiantarsi contro gli altri veicoli.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 17:00. All’arrivo dei poliziotti l’uomo ha inveito contro di loro spintonandoli, per questo dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale. Il soggetto avrebbe anche sferrato dei colpi alle auto in transito, questo in modo da creare disagi alla circolazione.

L’uomo ha inoltre tentato la fuga e i poliziotti lo hanno acchiappato dopo un centinaio di metri. Un agente ha subito dei traumi contusivi, così si legge in una nota della Polizia di Stato. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto accaduto. Dopo l’arresto in flagranza è stato posto ai domiciliari.