Ha bussato alla porta di un anziano 80enne del posto fingendo di essere un’impiegata dall’Inps, ma era una truffa. I carabinieri della stazione di Tuturano, al termine dei relativi accertamenti, hanno denunciato per furto aggravato una 32enne di origini siciliane. La donna si è recata dalla vittima con la scusa di poter controllare alcune banconote, dicendo di essere un’addetta dell’Istituto di Previdenza Sociale. Cosa che non era vera, ma il malcapitato molto probabilmente non ha capito da subito quello che stava accadendo.

Quando l’anziano ha preso le banconote per farle vedere, la giovane truffatrice ha messo in atto il suo piano. Approfittando di un momento di distrazone del poveretto, ha preso le banconote, circa 335 euro in contanti, ed è fuggita facendo perdere le sue tracce. A questo punto l’anziano ha presentato formale denuncia presso la locale caserma dei carabinieri. I militari dell’Arma hanno quindi cominciato le indagini fino ad incastrare la responsabile della truffa.

Le indagini

I carabinieri hanno provveduto a visionare i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Da qui è stato facile rintracciare l’autrice del misfatto, che è stata quindi interrogata e denunciata. L’anziano 80enne è rimasto sconcertato per quanto accaduto. Le generalità della denunciata non sono state rese note.

Nelle prossime ore potranno sicuramente conoscersi ulteriori dettagli su questa vicenda, che ha visto come vittima questo pensionato di Tuturano. La notizia di quanto avvenuto si è sparsa nella piccola frazione brindisina, destando lo sconcerto degli abitanti. Tuturano è un piccolo paese, appunto una frazione di Brindisi, che si trova ad una decina di chilometri dal capoluogo.

Le indagini dei carabinieri comunque continueranno per capire come mai la donna abbia agito in questa maniera nei confronti della vittima. Quello delle truffe messe in atto nei confronti dei pensionati è un fenomeno che le forze dell’ordine tengono sotto stretto controllo. L’invito, per tutti, è quello di denunciare questi episodi e di non aprire quando in casa si presentano tali individui.