Si sono vissuti momenti di puro terrore nella serata di ieri a Brindisi, dove un’auto “impazzita” ha travolto almeno otto veicoli parcheggiati più un’altro che era in marcia. L’episodio si è verificato in via Bastioni Carlo V, nel pieno centro del capoluogo di provincia pugliese, una delle arterie principali della città, sede anche dei capolinea dei bus di linea urbani ed extraurbani. Al momento non sono note le cause che hanno portato all’incidente.

L’auto, una Ford Focus, è piombata all’improvviso sui veicoli parcheggiati. Durante la sua folle corsa la Focus ha colpito anche un’auto in corsa all’interno della quale c’erano due donne, rimaste ferite lievemente. Poi la Ford si è fermata di traverso sulla carreggiata, praticamente intasando il traffico, che a quasi tutte le ore del giorni è molto intenso in quella zona, che si trova praticamente a pochissimi metri dalla stazione centrale. Il sinistro è avvenuto dinanzi l’edificio che ospita gli uffici della Camera di Commercio e davanti ad un noto locale del posto.

L’incidente

Al momento sono ancora in corso le indagini per capire la dinamica dell’incidente, e come abbia fatto il conducente della Focus a perderne il controllo. Sul posto si sono immediatamente recati gli agenti della Polizia Locale di Brindisi, unitamente al personale del 118, che ha soccorso le due donne all’interno della vettura e chi si trovava nella Focus.

I Vigili del Fuoco giunti dal vicino comando provinciale hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, mentre il conducente della Focus è stato sottoposto, come di rito in questi casi, ai relativi esami per la verifica circa l’assunzione di sostanze stupefacenti o alcol prima di mettersi alla guida.

Il risultato degli esami dovrebbe arrivare nelle prossime ore. L’episodio ha destato sconcerto in tutta Brindisi. La strada è stata chiusa per molto tempo, questo in modo da consentire i rilievi del caso agli agenti della Locale e per rimuovere i detriti delle vetture rimasti per strada. I danni sono molto ingenti. Fortunatamente non si registrano altri feriti.