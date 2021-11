Un’intera famiglia distrutta. E’ questo il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto ieri lungo la superstrada Brindisi-Lecce, all’altezza dello svincolo per Surbo.

Il papà è deceduto sotto gli occhi dei figli, prima dell’arrivo dei soccorsi, mentre la moglie, in gravissime condizioni, lotta, in queste ore, tra la vita e al morte. L’asfalto delle strade di Puglia si è tinto nuovamente del rosso del sangue.

L’accaduto

Nel terribile scontro sono rimaste coinvolte 4 auto: una Ford Fiesta, una Renault Clio, una Mercedes ML ed una Peugeot 3008.In quest’ultima, come riporta Il Mattino, viaggiava una famiglia di Alezio con padre, madre e due bambini. Il padre, Vito De Santis, un uomo di anni 50, è deceduto prima dell’arrivo dei soccorsi. La moglie, Angela Vetromile di 46 anni, originaria di Gallipoli, si trova ricoverata in gravi condizioni.

I bambini, la femmina di 9 anni e il maschio di 12 anni, sono stati trasportati a Lecce nell’ospedale Vito Fazzi in codice rosso e la piccola è stata poi trasferita e ricoverata presso l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari.I due piccoli, stando alle prime ricostruzioni, sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo.

Sul posto, insieme a tre ambulanze del 118, anche due squadre della sezione di Polizia stradale, una pattuglia delle Volanti e i vigili del fuoco Sulla superstrada si è formata una lunghissima coda per ore. Sul posto, insieme a tre ambulanze del 118, anche due squadre della sezione di Polizia stradale, una pattuglia delle Volanti e i vigili del fuoco.

Gli aggiornamenti

Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, Vito De Santis probabilmente era in fase di sorpasso a bordo della sua Peugeot 3008 vicino allo svincolo Surbo – Trepuzzi, prima di finire contro gli altri veicoli rimasti coinvolti. La Polizia Stradale che ha effettuato i rilievi dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente rivelatosi mortale per l’uomo, e soprattutto le cause dello scontro che ha coinvolto altre auto.

Molto probabilmente una delle tre auto si era immessa nel flusso della superstrada mentre sopraggiungevano altre auto in sorpasso. L’auto di De Santis avrebbe impattato il new jersey in cemento prima di scontrarsi con gli altri veicoli. Tutti gli altri conducenti e passeggeri dei veicoli coinvolti sarebbero rimasti illesi. A guidare gli agenti della stradale che hanno effettuato i rilievi è il Magistrato di Turno Maria Vallefuoco.