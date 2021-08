Prendono di mira la passerella per i disabili e spargono i pezzi della pedana per tutta la spiaggia. Non contenti di ciò, entrano negli spogliatoi e danneggiano tutto. Si stanno vivendo giornate di pura follia a Campo di Mare, marina situata nel comune di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, dove alcuni vandali stanno di fatto impedendo ai disabili che frequentano l’arenile di poter usufruire della spiaggia e dei relativi servizi ad essa connessi. Negli scorsi giorni l’amministrazione comunale ha installato la passerella, ma subito dopo alcuni ragazzini l’hanno presa di mira distruggendola.

In quell’occasione intervennero gli agenti della Polizia Locale per rimettere tutto a posto. Ma nella giornata di ieri tutto si è ripetuto, scatenando l’ira dei bagnanti. I ragazzini hanno quindi danneggiato la pedana e le porte degli spogliatoi delle docce, che sono stati utilizzati come porta da calcio. Alcune persone presenti in spiaggia hanno rimproverato i ragazzi, ma dal canto loro questi hanno risposto con insulti, minacce e parole molto colorite. A quel punto sono dovuti intervenire gli agenti della Locale insieme ai volontari della Protezione Civile di San Pietro Vernotico.

Una questione di rispetto

La Protezione Civile locale ha quindi emanato un comunicato, che è stato pubblicato anche sulle relative pagine social. “Quello che vedete in foto sono le pedane e le casette/spogliatoi per ragazzi e/o adulti che presentano disabilità quasi distrutti dai cosiddetti individui normodotati, in psicologia, soggetto che ha un coefficiente di intelligenza intorno ai valori medî, ecco in questo caso questi esseri hanno un coefficiente sotto sotto la media. Le pedane che servono ai nostri amici per raggiungere il mare fatte a pezzi e lasciate un pò qui un pò la, le casette aperte e utilizzate, con asciugamani abbandonati e sporchi” – così si legge nel posto della Protezione Civile.

Le autorità locali invitano tutti al rispetto verso il prossimo, e non escluse adesso indagini che mirino ad identificare i vandali che stanno causando questi disagi. Il tutto adesso è stato rimesso a posto, ma il timore che tali episodi possano verificarsi a stretto giro è concreto. “Ormai questi atti di vandalismo sono superati, sono cose per persone piccole che ancora di più sottolineano le loro incapacità. Non ci parlate di controlli e di poca presenza delle forze dell’ordine. Questi sono gesti che a prescindere non si fanno. Non serve compassione, serve semplicemente amore per il prossimo” – così conclude la Protezione Civile.

Nelle prossime ore potranno sicuramente conoscersi ulteriori particolari su quanto avvenuto a Campo di Mare. In questo periodo la località marittima, situata sulla costa sud, è presa d’asslto anche da numerosi turisti, e questi episodi non contribuiscono di certo a creare una buona immagine del posto. Serve quindi la responsabilità di tutti.