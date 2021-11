I carabinieri della compagnia di San Donaci e quelli di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, stanno indagando su un episodio accaduto ieri sera, quando alcuni ladri sono stati beccati da alcuni cittadini a rovistare in due abitazioni, situate rispettivamente in entrambi i comuni brindisini. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, i topi d’appartamento sono andati via a mani vuote, in quanto quasi immediato è stato l’intervento dei militari dell’Arma.

I carabinieri sono stati avvisati appunto da alcuni cittadini, che hanno notato movimenti sospetti attorno a queste abitazioni. In entrambi i casi i ladri hanno agito con una Bmw 535 di colore scuro. Le forze dell’ordine sono risucite anche a raggiungere la vettura e ad ingaggiare con quest’ultima un inseguimento. La Bmw si è poi dileguata in direzione di Lecce. Al momento sono al vaglio i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

Si indaga

I carabinieri stanno indagando su quanto accaduto. Al momento non sono noti ulteriori dettagli su questo fatto di cronaca avvenuto in provincia di Brindisi ieri sera. L’accaduto ha comunque destato apprensione tra gli abitanti di Cellino San Marco e San Donaci, che adesso temono che le loro abitazioni possano essere prese di mira dai malviventi. Le vittime dei tentati furti non hanno subito grossi danni.

Tra l’altro non è l’unico episodio anomalo che in questi giorni si verifica in provincia. Alcuni giorni addietro i cittadini della frazione brindisina di Tuturano lanciarono l’allarme sui social in quanto alcuni individui stavano suonando alle abitazioni per poi riferire di essere Testimoni di Geova. Anche in questo caso si sarebbe trattato di malitenzionati pronti a svaligiare le case nel momento in cui non avessero trovato nessuno, i quali viaggiavano a bordo di una Golf Serie 6 di colore viola.

Le forze dell’ordine stanno indagando per poter rintracciare i responsabili del tentato furto di ieri. Non è dato sapere inoltre se gli ultimi episodi accaduti in provincia siano da ricondurre ad una banda di ladri oppure a rapinatori solitari che cercano di trafugare soltanto qualche euro. Sul caso si attendono ulteriori aggiornamenti.