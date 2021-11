Un tentativo di furto si è verificato questo pomeriggio a Brindisi, nel pieno centro del capoluogo di provincia pugliese. Un malvivente si è introdotto infatti una una pelletteria di corso Garibaldi: il ladro ha tentato di arraffare tutta la merce che gli capitava, poi ha anche tentato di aprire un cassettino dove credeva ci fossero soldi. C’erano invece solo dei documenti. I proprietari se ne sono accorti e hanno lanciato l’allarme. Sentendosi braccato il ladro è fuggito.

Per nulla intimorito è scappato lungo le vie del centro, a quell’ora piene di gente. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Brindisi che hanno ascoltato i proprietari dell’attività, scossi da quanto accaduto. In pochi minuti la Polizia ha disposto le ricerche del ladro. Elementi utili alle indagini potrebbero venire dalle telecamere di videosorveglianza di un bar che si trova proprio accanto all’attività commerciale presa di mira dal ladro.

Un furto maldestro

Il tentativo di furto è stato abbastanza maldestro, anche perchè avvenuto in una zona molto frequentata dalle persone (stiamo parlando del corso principale di Brindisi) e disseminata di telecamere. Le forze dell’ordine stanno visionando anche i filmati delle telecamere presenti all’esterno degli altri esercizi commerciali vicini.

Il ladro pare non avesse tutta questa preparazione nel compiere i furti. Proprio tale circostanza potrebbe portare gli inquirenti a chiudere il cerchio attorno al responsabile. Non si sa se ad agire sia stato un giovane o una persona adulta. Che il malvivente abbia tentato il furto in una zona così centrale della città e nell’ora di punta del “passeggio” non è dettaglio di poco conto.

Nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli su questo episodio avvenuto a Brindisi. Non è il primo furto che si verifica in città. Molto spesso i malviventi vengono individuati dalle forze dell’ordine e assicurati alla giustizia. Non è escluso che il ladro di oggi abbia le ore contate.