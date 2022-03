Un terribile fatto di cronaca si è verificato questa mattina a Brindisi, precisamente al rione La Rosa, alla periferia sud della città. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni giunte in redazione, un uomo di 72 anni ha tentato di uccidere la moglie accoltellandola alla gola. Dopo aver il compiuto il misfatto, l’uomo è uscito all’esterno dell’abitazione, in veranda, e si è impiccato. Terribile la scena che si è presentata dinanzi ai soccorritori.

La vittima dell’accoltellamento al momento si trova ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi nel reparto di Otorinolaringoiatra. La sua prognosi, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, resta riservata. Al momento non sono noti i motivi che hanno portato l’uomo a compiere il gesto in questione, tutti i particolari saranno chiariti con il procedere delle indagini. Sotto shock i residenti nel quartiere e l’intera città.

Tragedia di primo mattino

Tutto è avvenuto intorno alle ore 6:30 del mattino. La Rosa, un quartiere residenziale e piuttosto tranquillo di Brindisi, si è svegliato con il suono delle ambulanze e delle sirene delle forze dell’ordine che a tutto spiano si sono recati sul posto segnalato. Al momento non è dato sapere chi abbia lanciato l’allarme.

I carabinieri sono ancora sul posto per tentare di ricostruire quanto successo nel dettaglio. Per motivi di privacy, ma anche e soprattutto per l’estrema delicatezza della vicenda, non sono state diffuse nè le generalità della vittima, nè quelle dell’uomo che si è tolto la vita dopo aver tentato di sgozzare la moglie.

Nelle prossime ore, quando si avrà un quadro più chiaro di come siano maturati i fatti, sarà possibile conoscere ulteriori dettagli su questo dramma che ha sconvolto il capoluogo di provincia pugliese. Tra l’altro la tragedia è avvenuta proprio oggi che ricorre la Festa della Donna. Un fenomeno, quello della violenza contro le donne, che viene contrastato ogni giorno dalle forze dell’ordine presenti in ciascun territorio italiano.