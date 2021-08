Aveva preso un cavo elettrico e si così facendo si è impiccato ad un albero di fico tentando di togliersi la vita. Si sono vissuti momenti di grande angoscia nella mattinata di ieri a Tuturano, piccola frazione situata a sud di Brindisi, dove un uomo ha tentato il gesto estremo in aperta campagna. La madre, preoccupata e intuendo benissimo i propositi dell’uomo, ha immediatamente contattato le forze dell’ordine, in particolare la Polizia di Stato, che sul posto ha portato una pattuglia.

Per gli agenti si è trattata di una vera e propria corsa conto il tempo. La donna ha indicato il punto preciso dove si trovasse il figlio. Quando gli agenti della Questura sono arrivati sul luogo, l’uomo aveva già stretto il cappio attorno al collo e stava cominciando a perdere i sensi. I poliziotti hanno sciolto il cavo elettrico e adagiato quindi il poveretto per terra. Dopo le manovre di rianimazione, l’uomo ha ripreso i sensi. Contestualmente sul posto è stata inviata un’ambulanza del 118, che lo ha poi trasportato in ospedale.

Tragedia evitata

Per motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della vicenda, le generalità del malcapitato non sono state rese note. Si tratta di vicende umane molto complesse. Al momento non sono noti i motivi per cui questa persona ha tentato il gesto estremo, ma saranno le indagini degli inquirenti a stabilire le esatte cause di quanto avvenuto.

La notizia si è sparsa immediatamente nella piccola cittadina brindisina, destando sgomento tra gli abitanti. Purtroppo ogni anno sono molte le persone che, per i motivi più disparati, tentano di togliersi la vita. Ieri il tempestivo intervento dei poliziotti e della stessa madre dell’uomo ha impedito che si verificasse l’ennesimo dramma.

Nelle prossime ore forse si potranno conoscere ulteriori dettagli su questo triste episodio. Sul caso stanno indagando i poliziotti della Questura di Brindisi. Gli operatori del 113 sapevano benissimo che anche un solo secondo di differenza avrebbe potuto fare la differenza fra la vita e la morte dell’uomo.