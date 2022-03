Si sono vissuti attimi di paura questa mattina a Brindisi, precisamente all’interno del cantiere navale Danese Yacht Service situato in via Luigi Rizzo, in zona “La Sciaia”. Secondo quanto si apprende dai media locali, un giovane studente di 21 anni, di cui preferiamo non riportare le generalità per questioni di privacy, è stato travolto da un muletto durante un’operazione di manovra. Al momento sono sconosciute le cause che hanno portato all’incidente.

Tutto sarebbe accaduto attorno 10:00, nell’area parcheggio del cantiere. Il mezzo, il muletto per l’appunto, era condotto da un ragazzo nato nel 1991. All’improvviso il personale in servizio all’interno dell’area in questione si è accorto di quanto accaduto e ha lanciato l’allarme, per cui sul posto sono giunte le ambulanze del 118, unitamente alla Polizia Locale di Brindisi giunta dal vicino comando situato al rione Paradiso e ai Vigili del Fuoco del comando provinciale.

L’incidente

L’incidente sul lavoro si è verificato durante lo svolgimento di un corso di formazione in “trasporto navale” dell’ Its logistica Puglia. Tutto sembrava procedere per il meglio, come ogni giorno, quando all’improvviso si è verificato il grave fatto di cronaca. Il ragazzo è stato trasportato presso l’ospedale Antonio Perrino di Brindisi.

Le sue condizioni sarebbero gravi ma non rischierebbe la vita. Il 21enne ha riportato lo schiacciamento del bacino e dell’addome, il ragazzo è originario di San Michele Salentino. La Locale ha intanto provveduto ad effettuare i rilievi del caso all’interno dell’area del cantiere, area adesso sottoposta a sequestro.

Sul caso la Procura della Repubblica di Brindisi ha aperto un fascicolo di inchiesta per effettuare i dovuti accertamenti e stabilire eventuali responsabilità. Gli agenti della Polizia Locale hanno anche avvisato lo Spesal della Asl di Brindisi al fine di verificare le condizioni di sicurezza sul posto di lavoro. Sul caso si attendono quindi eventuali aggiornamenti.