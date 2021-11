Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Un episodio davvero assurdo quello avvenuto a Brindisi, dove la porta di un bus della STp si è staccata travolgendo un'anziana che stava per scendere. La donna sarebbe rimasta ferita ma al momento non si conoscono le sue condizioni, anche se non rischierebbe la vita. Queste notizie ci fanno capire di come gli incidenti possano verificarsi in qualsiasi istante.