Si sono vissuti momenti di paura questa mattina 14 luglio attorno alle 7:30 a Tuturano, frazione del comune di Brindisi, dove una utilitaria è andata a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione lungo la strada provinciale 79 che collega appunto Tuturano alla città di San Donaci. Il sinistro si è verificato alle porte della frazione brindisina. Alla guida dell’auto, una Fiat 600, c’era un 62enne residente a San Donaci, il quale è rimasto incastrato tra le lamiere.

Sul posto sono accorsi immediatamente i sanitari del 118, assieme agli agenti della Polizia Locale di Brindisi e ai Vigili del Fuoco. Il malcapitato, infatti, era rimasto incastrato nelle lamiere dell’auto e per questo non riusciva ad uscire in maniera autonoma dall’abitacolo. Le forze dell’ordine hanno quindi proceduto ad effettuare i rilievi del caso. Sempre gli agenti della Locale hanno gestito la viabilità.

Strada teatro di tanti incidenti

Sul posto sono intervenuti anche gli addetti del carro attrezzi della ditta Tarantini di San Pietro Vernotico, che hanno ripulito la carreggiata dai detriti lasciati dal sinistro e rimesso in sicurezza la viabilità. Il veicolo è stato caricato sul carro attrezzi e adesso sul mezzo si procederà a fare i dovuti accertamenti.

Al momento comunque non sono note le cause che hanno determinato il sinistro, saranno sicuramente le forze dell’ordina a stabilire quanto accaduto stamane a Tuturano. Quando è stato soccorso, inoltre, c’è da precisare che il conducente della vettura era cosciente e gli accertamenti in ospedale serviranno a scongiurare conseguenze peggiori.

Impressionanti le immagini del sinistro che sono state pubblicate dai media locali, che mostrano l’auto contro il palo della pubblica illuminazione con il lato anteriore completamente distrutto dall’impatto. Purtroppo sulla SP 79 si sono verificati nel tempo tanti incidenti, alcuni dei quali purtroppo anche mortali. Recentemente l’arteria stradale è stata oggetto di alcuni articoli apparsi sulla stampa locale che ne denunciano le precarie condizioni del manto stradale in alcuni punti e la poca sicurezza.