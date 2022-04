Sarebbe arrivato a tutta velocità contro un segnale stradale e un palo della luce, abbatendoli, poi come se nulla fosse ha rimesso in moto la sua auto ed è ripartito dileguandosi. Mistero a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, dove nella notte del 9 aprile, intorno alle 2:00, un’auto condotta da una persona ancora da identificare è stata protagonista di un sinistro stradale abbastanza grave che avrebbe potuto avere anche gravi conseguenze.

Questa mattina la Polizia Locale del comune brindisino è intervenuta sul posto dopo la segnalazione di alcuni residenti, che hanno fatto notare come qualcuno avesse divelto sia il palo della segnaletica stradale che quello della luce immediatamente adiacente. Ieri notte qualcuno inoltre avrebbe sentito il boato dell’auto che ha colpito la segnalatica e il palo, poi però una volta recatosi sul posto i residenti hanno constatato come non ci fosse traccia del veicolo.

Indagini in corso

L’incidente è avvenuto in via Pisacane, all’incrocio con via Rieti, alla periferia nord di San Pietro Vernotico, in una zona tra l’altro molto vicina alla circonvallazione, trafficata a tutte le ore del giorno e della notte. Sarebbero al vaglio in queste ore i filmati ripresi da alcune telecamere installate nella zona.

Dai frame forse potrebbero emergere particolari utili alle indagini, come la tipologia del veicolo che ha divelto i pali in questione e quindi eventualmente anche le generalità di chi lo conduceva. Il danno è piuttosto ingente, così come si vede dalle foto diffuse dai media locali, in particolare Brindisi Report.

Non è la prima volta che nel nostro Paese si verifica un episodio del genere. Molto spesso infatti veicoli di ogni tipo colpiscono pali o infrastrutture stradali riuscendo comunque a dileguarsi nonostante tutto. Non si sa inoltre quali siano le condizioni di salute della persona che conduceva il veicolo intorno alle 2:00 del 9 aprile.