Poteva avere serie conseguenze un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio tra le strade provinciali 79 e 43, in provincia di Brindisi, precisamente nei pressi della frazione brindisina di Tuturano. Stando a quanto si apprende, due auto, una Lancia Y e una Ford Fiesta con a bordo una coppia di coniugi si sono scontrate all’altezza dell’incrocio tra le due importanti arterie stradali. La Lancia era condotta da un uomo. Non si conoscono le generalità delle persone coinvolte.

Il bilancio è di tre feriti. Una donna è rimasta incastrata nell’auto, per cui sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per poterla estrarre. I due coniugi a bordo della Fiesta non hanno riportato grossi danni fisici, se non qualche escoriazione e ferite di lieve entità. Sul posto sono giunte anche due ambulanze del 118 che hanno portato i due coniugi presso l’ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Illeso il conducente della Lancia Y. Sul sinistro sono in corso i dovuti accertamenti.

Auto distrutte

Gli automobilisti che si trovavano a percorrere la strada in questione hanno pensato subito al peggio quando hanno notato le due auto incidentate. Le vetture sono andate praticamente distrutte. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 18:00. Sul luogo del fatto di cronaca gli agenti della Polizia Locale di Brindisi hanno eseguito i rilievi del caso e gestito la viabilità.

La strada provinciale 79 è una delle arterie stradali più importanti della zona, in quanto è l’unica strada che collega direttamente la frazione di Tuturano al comune capoluogo. In passato, purtroppo, la strada in questione è stata teatro di bruttissimi incidenti stradali, a volte anche mortali. In corso ancora i relativi accertamenti per stabilire la dinamica del sinistro odierno.

Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su questo incidente. Come già detto non si conoscono le generalità delle persone coinvolte. Non ci resta quindi che attende ulteriori dettagli sul sinistro in questione. La notizia dell’accaduto si è sparsa in breve tempo in tutta la zona.