Un terribile incidente stradale si è verificato nella serata del 19 gennaio sulla strada provinciale numero 80 che collega Brindisi a San Donaci, nei pressi di contrada Uggio, non molto distante dalla frazione brindisina di Tuturano. A scontrarsi sono state un’auto, una Kia Sportage, e un motociclo Liberty 50. Ad avere la peggio, purtroppo, è stato l’uomo che si trovava alla guida della due ruote, un 45enne residente a Tuturano, Damiano Carone, queste le generalità della vittima. Per lui purtroppo non vi è stato nulla da fare.

Il 45enne sarebbe morto sul colpo: i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso. Sul posto si sono recate anche le pattuglie della Polizia Locale di Brindisi, che hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso. Carone era nato a Brindisi. Al momento la dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità, che stabiliranno quindi eventuali responsabilità. Dai primi accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine pare che il 45enne guidasse senza patente.

Cittadina sotto shock

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi è stato avvisato di quanto accaduto: il magistrato ha disposto che la salma dello sfortunato motociclista sia restituita ai famigliari. I mezzi, come da prassi in questi casi, sono stati posti sotto sequestro. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 18:00.

L’automobilista è stato sottoposto ai relativi esami tossicologici, questo per vedere se prima di mettersi alla guida abbia assunto alcol o sostanze stupefacenti. L’incidente si è verificato tra l’altro ad un incrocio che interseca la strada provincia 80 e la 43. La Kia Sportage ha subito diversi danni sulla carrozzeria.

Il motociclo ha anch’esso subito danni piuttosto consistenti. L’impatto è stato talmente tanto forte che i detriti si sono sparsi per diversi metri sulla carreggiata, che è stata messa in sicurezza. La notizia di quanto successo si è sparsa immediatamente in tutta la cittadina di Tuturano, destando sconcerto tra gli abitanti.