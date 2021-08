Un bruttissimo incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 22:00, sulla strada provinciale che collega Latiano a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi. Per cause ancora tutte in corso di accertamento, un’auto condotta da un pensionato di 70 anni, una Kia, è entrata in collisione con una moto di grossa cilindrata a marca Yamaha condotta da un 49enne latianese ma residente a Modena da diverso tempo. L’impatto tra i due veicoli è stato tremendo.

Il centauro è stato sbalzato dalla moto facendo un volo di diversi metri. Immediatamente gli automobilisti di passaggio hanno chiamato i soccorsi, ma quando i sanitari del 118 sono arrivati sul luogo del sinistro, per il 49enne non vi era più nulla da fare. La vittima si chiamava Giampiero Barletta. Nessuna conseguenza invece per l’anziano alla guida dell’auto, che risiedeva all’estero. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, che adesso indagano su quanto accaduto.

Incidente a pochi chilometri da Latiano

Il sinistro si è verificato a pochi chilometri da Latiano. La vittima era molto conosciuta nel paese brindisino, per cui la sua scomparsa ha generato molto dolore all’interno della comunità. Tantissima apprensione anche per il 70enne, che, come già detto, non ha subito grosse conseguenze dopo l’impatto con la moto.

Per lui comunque c’è stato un forte stato di shock. La strada provinciale che collega Latiano a Torre Santa Susanna è una delle arteria principali della provincia di Brindisi, percorsa ogni giorno da centinaia di automobilisti. I Vigili del Fuoco giunti dal comando provinciale di Brindisi hanno illuinato l’area con i fari.

La carreggiata, dopo i rilievi del caso, è stata rimessa in sicurezza. I pezzi dei veicoli finiti sull’asfalto sono stati rimossi. Nelle prossime non è escluso che si riescano a conoscere ulteriori dettagli sull’incidente accaduto nel brindisino. Ogni giorno sono moltissimi i sinistri stradali che si verificano nel nostro Paese, alcuni dei quali, purtroppo, mortali.