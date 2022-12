Brindisi, scontro tra 3 auto sulla provinciale per San Pietro Vernotico: morti 2 giovani, 4 feriti

Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Queste notizie ci fanno capire come le tragedie possano avvenire improvvisamente. Dispiace per questi ragazzi deceduti in questo terribile incidente stradale in provincia di Brindisi. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto accaduto sulla provinciale Brindisi-San Pietro Vernotico. Ancora un incidente mortale costa la vita a giovanissime vittime.