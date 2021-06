Antonella Cervellera, una donna di 51 anni di Brindisi è scomparsa da questa mattina. La famiglia è da allora che non riesce più a mettersi in contatto con lei. Per questo si è rivolta subito ai carabinieri del capoluogo adriatico, che sono già a lavoro per setacciare palmo a palmo tutto il territorio. I famigliari hanno lanciato una richiesta di aiuto su Facebook, facendo presente che la loro cara era scomparsa. La donna si sarebbe allontanata con la sua Twingo targata CC832HT.

“Vi chiedo aiuto a tutti quanti ha una Twingo vecchio modello grigia. Qualsiasi indizio può essere utile, con la nostra famiglia vi chiediamo aiuto, condividete e fate girare il più possibile questo post” – così ha scritto un famigliare sui social network. In questi minuti sono giunti da Lecce le unità cinofile, che insieme ai militari dell’Arma e ai Vigili del Fuoco hanno iniziato le ricerche. A coordinare le ricerche è la Prefettura di Brindisi.

Famigliari in apprensione

I famigliari della donna sono in forte apprensione. Ad essere passate al setaccio sono soprattutto le campagne intorno al capoluogo di provincia pugliese. Si tratta di un territorio abbastanza vasto. Saranno sicuramente le autorità a far sapere ulteriori informazioni alla stampa e alla famiglia non appena avranno aggiornamenti.

Il post della famiglia è stato pubblicato poco dopo le 17:00. Le autorità hanno quindi immediatamente attivato il protocollo di ricerca delle persone scomparse. Come già detto in apertura, Antonella si è allontanata con la sua Twingo grigia vecchio modello. Non si conoscono per il momento altri particolari.

Ogni anno sono molte le persone che fanno perdere le proprie tracce ai famigliari. Si tratta sempre di situazioni molto delicate. Nelle prossime ore sicuramente si conosceranno ulteriori particolari su quanto avvenuto a Brindisi. Si spera che la donna possa essere ritrovata sana e salva in breve tempo.