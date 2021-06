Si è conclusa con un lieto fine la scomparsa di Antonietta Cervellera, la donna di 51 anni di Brindisi della quale non si avevano più notizie da questa mattina. I famigliari, preoccupati, ne hanno segnalato l’improvvisa sparizione, in quanto la donna pare non avesse dato più sue notizie, e i suoi cari non riuscivano più a mettersi in contatto con lei. A questo punto si sono rivolti ai carabinieri, che coordinati dalla Prefettura, insieme ai Vigili del Fuoco, hanno cominciato le ricerche.

Secondo quanto riferisce Brindisi Report, la donna adesso è tornata a casa dai suoi cari. Per trovarla le forze dell’ordine hanno utilizzato anche i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza di via Dalmazia, una zona centralissima del capoluogo di provincia adriatico. Lì infatti i militari dell’Arma e i soccorritori hanno trovato la sua auto, una vecchia Twingo. Dai frame si vedrebbe la signora che si allontana in direzione della stazione ferroviaria.

Trovati gli effetti personali

Tra l’altro nell’auto gli inquirenti avevano trovato tutti i suoi effetti personali. Ad attenderla lì vicino c’erano le forze dell’ordine e i pompieri, insieme al personale delle unità cinofile giunte da Lecce. La signora è quindi sana e salva, le sue condizioni di salute sono buone per cui non vi è stato bisogno dell’intervento del personale sanitario.

La vicenda ha tenuto con il fiato sospeso tutta la città pugliese per diverse ore. In questi minuti invece è arrivata la lieta notizia. Antonietta sta bene ed è casa. La stessa famiglia della 51enne aveva lanciato l’allarme sui social, in particolare su Facebook, chiedendo a tutta la cittadinanza la massima diffusione del post.

La notizia ha avuto una vasta eco mediatica. Non è escluso che nelle prossime ore possano conoscersi ulteriori dettagli su questo caso di cronaca avvenuto a Brindisi. I motivi dell’allontamento della signora non sono stati resi noti, questo anche per motivi di privacy ma anche per la delicatezza della vicenda.