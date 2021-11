Si sono vissuti momenti di autentico terrore questa mattina intorno alle ore 12:30 a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, proprio sulla strada che collega la cittadina con il capoluogo di provincia pugliese. Infatti, per cause ancora tutte in corso di accertamento, due auto, una Fiat Bravo e una Volkswagen Golf, sono entrate in collisione nei pressi di un distributore di benzina. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi. L’impatto è stato violentissimo, tanto che una delle due auto, alimentata a Gpl, stava per prendere fuoco e sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco del comando provinciale.

In entrambe le vetture viaggiavano due persone. Tutti e quattro sono stati estratti dai rispettivi abitacoli e trasportati a sirene spiegate all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Non sarebbero in pericolo di vita. In totale i feriti sono stati quindi quattro. I feriti comunque sono stati estratti dai veicoli prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco. A presentare il principio di incendio era la Golf. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale di San Pietro Vernotico.

Traffico bloccato

Per tutta la durata delle operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato, anche perchè nel punto in cui si è verificato il sinistro la strada si restringe prima di giungere ad un impianto semaforico, il primo che si incontra venendo da Brindisi prima di immettersi nella circonvallazione di San Pietro Vernotico.

L’arteria stradale in questione è molto trafficata a quell’orario, in quanto viene percorsa dai pendolari che tornano a casa dal capoluogo, Brindisi appunto, raggiungendo i paese dell’hinterland e della provincia di Lecce, come Squinzano e Trepuzzi. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli.

Sono impressionanti le immagini diffuse dai media locali, che mostrano la parte anteriore della Golf completamente distrutta e l’altra vettura, la Bravo, seriamente danneggiata dal violento impatto. Come detto gli occupanti delle macchine sono stati trasportati in ospedale essendo rimasti feriti in maniera seria, ma non correrebbero nessun pericolo di vita.