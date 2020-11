Brindisi, sacerdote 68enne deceduto a causa del Covid-19: dolore dei parrocchiani

Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Non ce l'ha fatta don Marco Carolis, sacerdote di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. Anche lui, purtroppo, ha contratto il Covid-19. A causa del virus è venuto a mancare per diverse complicazioni subentrate durante la sua degenza. La comunità del piccolo paese brindisino è rimasta sotto choc per quanto accaduto. Tutto il paese si è riunito in preghiera per la scomparsa del sacerdote.