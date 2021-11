Hanno preso del prosciutto, ben 9 chili, e lo hanno portato con sè. Fin qui nulla di strano, se non che due donne, una di 60 e l’altra di 31 anni, sono uscite da un supermercato di Oria, in provincia di Brindisi, senza pagare il conto. Del furto se ne è accorto il titolare dell’attività commerciale, che si è recato immediatamente dai carabinieri per sporgere denuncia-querela. I militari si sono recati nell’attività commerciale prelevando anche i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

Il furto è avvenuto lo scorso 21 ottobre. Dopo aver indagato per bene sui fatti e aver raccolto le prove a carico delle due signore, i carabinieri le hanno denunciate a piede libero. Per motivi di privacy le loro generalità non sono state rese note. Non è dato sapere perchè le due donne abbiano deciso di mettere a segno il furto di nove chili di prosciutto. Molto probabilmente saranno loro a chiarire questi particolari dinanzi l’autorità giudiziaria.

Un furto incredibile

Resta un mistero sul come abbiano fatto le due donne a portare fuori dall’attività tale refurtiva. Entrambe le donne sono residenti a Oria. Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. L’esercizio commerciale preso di mira dalle due è dotato di un sistema di sorveglianza a circuito chiuso. Proprio grazie agli occhi elettronici i carabinieri sono risaliti agli autori del furto.

Ogni anno nel nostro Paese accadono tantissimi episodi simili. Spesso la gente che prova a rubare della merce dai supermercati vive condizioni di indigenza, tanto che a volte è capitato che le stesse forze dell’ordine si siano prodigate per pagare del cibo a chi non poteva permetterselo dopo essere state chiamate dai proprietari delle attività commerciali derubate.

Sul caso avvenuto a Oria sono comunque in corso ancora degli accertamenti per chiarire il movente del gesto. Certo, il danno economico all’attività è stato ingente, anche perchè il prosciutto è una merce che costa. Sul caso non ci resta che attendere eventuali riscontri da parte degli investigatori. Le due donne sono state deferite alla Procura della Repubblica di Brindisi.