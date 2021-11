I carabinieri di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, sono entrati in possesso di un video, girato alcuni giorni addietro nella stessa città, in cui si vedono un uomo e una donna in atteggiamenti sessuali piuttosto espliciti. Tutto è accaduto in pieno centro, in piazza Vittorio Emanuele, non molto lontano dal Monumento ai Caduti in guerra. A riprendere la scena sarebbe stato un ragazzino che in quel momento si trovava lì vicino assieme ad alcuni suoi coetanei.

Il video è diventato immediatamente virale finendo sul web e nelle chat Whatsapp dei giovani del posto, ma non solo. I militari dell’Arma della locale stazione sono venuti in possesso del video ripreso dallo smartphone del ragazzino, per cui lo hanno acquisito e adesso sono in corso le indagini per risalire agli autori del gesto, che, lo ricordiamo, è considerato come offesa al pudore altrui se compiuto in luogo pubblico. Per questo rischiano una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.

Rischiano l’aggravante

Se identificati i due amanti potrebbero rispondere del reato di atti osceni più l’aggravante di aver compiuto il tutto sotto gli occhi di minori. Tra l’altro la scena non poteva non passare inosservata, in quanto la piazza in questione è ben illuminata e quindi era facile vedere che cosa stesse succedendo.

Il ragazzino che ha ripreso il video si trovava dall’altra parte della strada. Spesso la zona in questione è frequentata sia da adulti, con figli e bambini al seguito, che da ragazzini che amano passeggiare tra le vie della “Città degli Imperiali”, così come è conosciuta appunto Francavilla Fontana.

Non è di certo il primo episodio del genere che si verifica nel nostro Paese, e nel mondo. Non cè nulla di male sicuramente a scambiarsi due coccole, ma lo si deve fare sempre e al riparo da sguardi indiscreti. Questi due amanti sicuramente hanno scelto il posto sbagliato e non riuscivano a contenere i loro bollenti spiriti. E molto probabilmente pagheranno caro, è il caso di dire, il loro momento di intimità.