Ha fatto irruzione in un ristorante di Piazza Dante a Brindisi, ha divelto con forza il registratore di cassa ed è fuggito. A mani vuote però, in quanto nella cassa non c’erano soldi. Un furto che ha dell’assurdo è andato in scena ieri sera nel capoluogo di provincia pugliese. Il malfattore ha approfittato di un attimo di distrazione dei camerieri e del personale del ristorante “Acqua Pazza”, intenti a servire i clienti, per mettere a segno il colpo. Tutto è accaduto davanti a tantissime persone che erano intente a consumare la cena intorno alle 21:30 e tra l’altro vicino la Prefettura.

Il malvivente ha portato a termine l’azione in pochissimi istanti. Grande deve essere stata la sua delusione quando ha scoperto però che nel registratore non c’era denaro. I titolari dell’attività hanno proceduto a rassicurare i clienti, scioccati per quanto accaduto, e hanno immediatamente chiamato i carabineri della compagnia di Brindisi, giunti in pochissimo tempo sul posto segnalato. Oltre ai danni materiali all’attività non si sono registrate particolari situazioni di criticità.

Indagini in corso

Al momento sono in corso le indagini per risalire al ladro che ieri sera ha rapinato il ristorante. Secondo quanto riferiscono Brindisi Time e Notizie Nazionali, all’interno dell’attività in quel momento si trovava anche Francesco D’Aprile, presidente del comitato di quartiere del rione Bozzano di Brindisi.

“Questa è una città diventata invivibile! Seduto al ristorante “Acqua Pazza” assisto ad una rapina in piena regola: un giovane entra ed incurante degli astanti abbranca con violenza il registratore di cassa, strappa e rompe tutto ciò che trova e scappa via. La temerarietà dell’azione mi lascia, e lascia tutti gli altri, sconvolti” – così ha riferito D’Aprile sulle sue pagine social.

Tra l’altro qualche sabato fa un altro furto simile avvenne presso una pelletteria situata sempre in pieno centro storico, addirittura in Corso Garibaldi a Brindisi. Anche in questo caso il malfattore fuggì a mani vuote e tentò di svuotare un cassetto dove però c’erano solo dei fogli di carta. Il titolare dell’attività mise in fuga il ladro. Stesso episodio qualche giorno dopo, quando un bandito solitario entrò in una tabaccheria della città: il proprietario si mise ad urlare e il malfattore fuggì a gambe levate. Non si esclude che gli episodi possano essere collegati, anche perchè il modus operandi pare essere lo stesso.