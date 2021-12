Lo hanno visto sulla complanare Statale 16, per cui si sono avvicinati e poi, per motivi ancora tutti da accertare con precisione, hanno cominciato a prenderlo a bastonate. Brutta disavventura, che poteva finire sicuramente anche peggio, per un 61enne di Brindisi, che nella giornata del 2 dicembre scorso è stato picchiato da due giovani del posto. I due ragazzi si sono avvicinati alla vittima a bordo di un’auto e avrebbero agito per futili motivi. L’uomo, picchiato a sangue, è riuscito a chiedere aiuto.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno proceduto a prestargli le prime cure e a trasferirlo in ospedale. La prognosi è di sette giorni. Dell’accaduto sono stati informati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Brindisi, che hanno cominciato le indagini attorno a questo inquientante episodio. In queste ore i militari dell’Arma hanno chiuso il cerchio attorno ai due aggressori denunciandoli per lesioni personali in concorso commesse con oggetto atto a offendere e porto d’armi ed oggetti atti a offendere. Si tratta di un 27enne e un 25enne del posto.

L’uomo ferito seriamente

La vittima ha riportato lesioni e ferite giudicate guaribili nel giro di 7 giorni. I carabinieri hanno anche recuperato il bastone con il quale l’uomo è stato colpito: l’arma è stata sottoposta a sequestro. I due ragazzi dovranno adesso rispondere delle loro azioni dinanzi all’autorità giudiziaria. L’aggressione è avvenuta in direzione di Brindisi.

Il 61enne sarebbe stato percosso anche con le mani, non soltanto con il bastone. I militari hanno effettuato le indagin nel minor tempo possibile consegnando alla giustizia i due malfattori. Per motivi di privacy le generalità dei denunciati non sono state rese note, questo visto che si tratta di uan vicenda delicata.

Nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli su quanto avvenuto a Brindisi il 2 dicembre scorso. Sono diversi gli episodi simili che accadono nel nostro Paese ogni anno. Le forze dell’ordine sono sempre attente a contrastare questi fenomeni, che rappresentano poi motivo di forte shock per le vittime.