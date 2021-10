Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Un gesto veramente assurdo quello compiuto da questa persona nei confronti di queste studentesse, che non stavano facendo nulla se non aspettando insieme ai loro coetanei che suonasse la campanella per poter entrare a scuola. Fortunatamente le ragazze non si sono fatte nulla, ma l'aggressione poteva avere anche serie conseguenze.