Brindisi, positivo al Coronavirus se ne va in giro per le strade di Tuturano: 40enne denunciato

Un uomo 40enne residente a Tuturano, in provincia di Brindisi, è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per epidemia colposa in quanto soggetto positivo al Covid-19. Nella fattispecie, durante un controllo eseguito per le vie centro abitato di Tuturano nella giornata del 15 dicembre, il 40enne è stato trovato in strada mentre passeggiava tranquillamente, ignaro, forse, del pericolo che stava creando. I controlli dei militari dell’Arma hanno quindi accertato la sua positività al coronavirus, scoprendo che l’uomo era soggetto sottoposto a quarantena secondo quanto stabilito dall’Asl di Brindisi. Immediatamente gli agenti hanno chiesto spiegazioni, per cui, dopo le formalità di rito e gli accertamenti di varia natura effettuati sull’uomo, a costui è stato intimato di tornare a casa e non di non muoversi per nessuna ragione.

La notizia ha preoccupato, e non poco, gli abitanti di Tuturano, che è una piccola frazione di poco più di 3.000 abitanti che si trova a 10 chilometri dal comune capoluogo. Anche qui, in questo periodo, i controlli delle forze dell’ordine sono serrati, questo in modo da scongiurare comportamenti pericolosi da parte della gente. La frazione ha registrato molti casi di infezione da Sars-CoV-2 durante questa seconda ondata.

A Oria un altro positivo a spasso in città

I media locali, in particolare Brindisi Report e Senzacolonne News, riferiscono che un altro soggetto, precisamente il 16 dicembre scorso, è stato colto in flagranza di reato dai carabinieri della locale stazione mentre se ne andava in giro per le strade della cittadina pugliese. Anche in questo caso i militari dell’Arma hanno chiesto all’uomo che cosa ci facesse in strada nonostante fosse positivo al Covid-19. L’uomo, un 49enne, ha risposto che doveva effettuare una telefonata urgente, ma la spiegazione non ha convinto appieno gli uomini in divisa, che anche in questo caso hanno proceduto a denunciare l’uomo.

In quest’occasione è stato appurato che il soggetto non abbia incontrato nessuno per strada. I carabinieri gli hanno intimato comunque di non muoversi dalla sua abitazione per nessun motivo. Chi viola la quarantena perché positivo al coronavirus Sars-Cov-2, non solo rischia una denuncia di natura penale, ma anche un sanzione che può arrivare fino a 5.000 euro. Così facendo, infatti, si mette in pericolo la vita e la salute delle altre persone.

Sicuramente su entrambi gli episodi si potranno conoscere ulteriori dettagli nelle prossime ore. I controlli delle forze dell’ordine proseguiranno anche nei prossimi giorni, soprattutto durante le feste di Natale e Capodanno. Chi sarà colto per strada senza un giustificato motivo o in flagranza di assembramento sarà multato secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente. Le autorità continuano a sensibilizzare la popolazione sui corretti comportamenti da seguire per evitare il contatto con il virus, ovvero indossare la mascherina e tenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.