Brindisi, piovono calcinacci da un cavalcavia: automobilisti in apprensione

Si sono vissuti momenti di apprensione questa mattina 2 febbraio a Brindisi, dove da un ponte sono piovuti calcinacci e materiale edile. Le cause del cedimento non sono ancora note, ma il Comune di Brindisi sta cercando di capire quanto accaduto inviando sul posto una squadra di tecnici.

L’incidente si è verificato sulla strada comunale che collega i quartieri Sant’Elia e La Rosa, arteria stradale molto importante da dove si raggiungono gli svincoli per la superstrada Bari-Brindisi-Lecce e che conducono alla frazione di Tuturano. Improvvisamente dalla struttura del ponte hanno cominciato a staccarsi alcuni pezzi di cemento, cosa che ha destato l’allarme tra gli automobilisti di passaggio. Immediatamente sul posto è giunta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, che ha provveduto a verificare la situazione.

I pompieri hanno notato che stavano per staccarsi anche i copriferro, per cui il ponte è stato messo subito in sicurezza e il guasto riparato. Il tutto è accaduto intorno alle ore 8:00 del mattino, un orario di punta nel capoluogo di provincia adriatico. Tra l’altro il ponte in questione si trova a pochissimi metri dall’ingresso della città, per cui essendo una zona molto trafficata l’intervento è stato d’urgenza. La situazione è comunque tornata presto alla normalità.

Sul posto i tecnici comunali

Sul luogo del fatto di cronaca si sono recati i tenici dell’Ufficio Comunale di Brindisi, che hanno preso visione della situazione. Quel tratto di strada è infatti gestito dall’amministrazione comunale della città adriatica, per cui è competenza dell’Ente controllare che tutto proceda per il meglio. Il traffico non ha subito particolari rallentamenti o disagi, anche se chi è passato da lì vicino ha notato l’autoscala dei pompieri e le operazioni di messa in sicurezza del ponte.

La notizia è stata riportata dalla testata giornalistica Brindisi Report, che ha anche pubblicato alcune foto dell’intervento sull’infrastruttura. Nelle immagini si vede chiaramente il ferro che sporge dal cemento del ponte, una situazione, quest’ultima, che in alcuni frangenti può rappresentare un pericolo. Fortunatamente nessuno è stato colpito dai calcinacci e dai pezzi di ponte staccatisi dalla struttura.

Nelle prossime ore comunque si potranno conoscere ulteriori dettagli su quanto accaduto. La stabilità del ponte non è comunque compromessa, anche se le immagini circolate sui media hanno destato una certa apprensione tra gli abitanti della città. Proprio pochi giorni addietro, un altro episodio simile si era verificato sempre a Brindisi, dove dalla sommità di un viadotto presso il cosiddetto “incrocio della morte” si erano staccati altri calcinacci. Anche in quel caso l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici Anas provvide a mettere in sicurezza l’infrastruttura.