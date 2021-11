Un bruttissimo incidente stradale si è verificato questa sera, 15 novembre, sulla strada provinciale che collega Mesagne a Torre Santa Susanna (tratto Cellino San Marco-Oria), in provincia di Brindisi. Una ragazza di 25 anni, M.I. queste le sue iniziali, è uscita fuori strada con la sua auto, una Citroen C3, andandosi a schiantare contro un albero di ulivo. Per lei purtroppo sono stati vani i soccorsi, in quanto la giovanissima sarebbe praticamente morta sul colpo. Troppo gravi le ferite durante l’impatto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, in particolare le ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Mesagne. I sanitari non hanno potuto far altro che constarne l’avvenuto decesso. Ancora da chiarire le cause del sinistro: c’è da tenere presente che l’asfalto era reso viscido dalla pioggia, che nella giornata di oggi è caduta in maniera insistente sul brindisino e nel Salento in generale.

Comunità sotto shock

La ragazza deceduta risiedeva a Torre Santa Susanna. La notizia della scomparsa della giovane si è sparsa immediatamente nella cittadina brindisina e nel resto della provincia, destando sgomento e sconcerto. Saranno adesso gli inquirenti a stabilire che cosa sia accaduto sulla provinciale e le cause che hanno portato al sinistro.

Sono impressionanti le immagini che sono state diffuse dai media locali, le quali mostrano la Citroen accartocciata davanti all’albero di ulivo. E purtroppo non è la prima tragedia del genere che si verifica in Puglia in questi giorni. Il Salento piange ancora infatti un papà di 50 anni deceduto ieri in un gravissimo incidente stradale avvenuto sulla superstrada che collega Brindisi a Lecce.

L’uomo in quel caso è morto sotto gli occhi della moglie e delle due figliolette, che sono state sbalzate all’esterno dell’abitacolo. Madre e figliolette sono ancora in gravi condizioni in ospedale a Lecce. Sull’incidente accaduto sulla Mesagne-Torre Santa Susanna si conosceranno a breve ulteriori dettagli.