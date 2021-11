Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Un incidente davvero assurdo quello avvenuto a Brindisi, dove questo senza fissa dimora trasportava un tubo di ferro all'interno di un carrello della spesa. Queste notizie ci devono far capire di come sulla strada bisogna stare sempre attenti, in quanto i pericoli possono presentarsi all'improvviso. Si spera che l'uomo finito in Rianimazione possa farcela.